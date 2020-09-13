Arda Turan’ın eşi Aslıhan Doğan açıkladı: En büyük hayalim…
Aslıhan Doğan Turan, Instagram'da yayınlanan "Sıkıştıran Sorular" programında Mert Vidinli'nin sorularını yanıtladı.
Aslıhan Doğan Turan, Instagram'da yayınlanan "Sıkıştıran Sorular" programında Mert Vidinli'nin sorularını yanıtladı.
Annesinin ve kardeşinin mutfağa meraklı olduğunu söyleyen Aslıhan Doğan Turan, hayalinin küçük bir aile restoranı açmak olduğunu söyledi:
"Gelecek için hayalim, küçük bir aile restoranı açmak. Bu hayalimi de yakın bir zamanda gerçekleştirebilirim."