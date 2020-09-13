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  3. 13 Eylül 2020 00:50

Arda Turan’ın eşi Aslıhan Doğan açıkladı: En büyük hayalim…

Aslıhan Doğan Turan, Instagram'da yayınlanan "Sıkıştıran Sorular" programında Mert Vidinli'nin sorularını yanıtladı.

Arda Turan’ın eşi Aslıhan Doğan açıkladı: En büyük hayalim…

Aslıhan Doğan Turan, Instagram'da yayınlanan "Sıkıştıran Sorular" programında Mert Vidinli'nin sorularını yanıtladı.

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Arda Turan’ın eşi Aslıhan Doğan açıkladı: En büyük hayalim…

Annesinin ve kardeşinin mutfağa meraklı olduğunu söyleyen Aslıhan Doğan Turan, hayalinin küçük bir aile restoranı açmak olduğunu söyledi:

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Arda Turan’ın eşi Aslıhan Doğan açıkladı: En büyük hayalim…

"Gelecek için hayalim, küçük bir aile restoranı açmak. Bu hayalimi de yakın bir zamanda gerçekleştirebilirim."

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Arda Turan’ın eşi Aslıhan Doğan açıkladı: En büyük hayalim…

ÇOCUKLARIMDAN SONRA EVHAMLI OLDUM Çocukları olduktan sonra annesine benzediğini anlatan Turan, sözlerine şöyle devam etti: "Annemin kontrolcü olduğunu düşünürdüm. Ancak çocuklarım olduktan sonra gördüm ki ben de hiç olmadığım kadar kontrolcü ve evhamlı olmuşum."

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