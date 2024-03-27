Bahar dizisinin finali deşifre oldu
Show TV ekranlarında seyirci ile buluşan ve kendisine büyük bir izleyici kitlesi oluşturan, başrollerini Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya'nın paylaştığı Bahar dizisinin finali belli oldu
Başrollerini Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya'nın paylaştığı Bahar dizisi reytingleri alt üst etmeye devam ediyor.
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Show TV ekranlarında yayınlanan dizide dizinin merkezinde, doktor olan Timur ile evlilik sürdüren Bahar'ın hayatı yer alıyor.
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"Bahar" dizisi, Güney Kore yapımı Dr. Cha dizisinden uyarlandı.
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Orijinal hikaye, doktorluk mesleğini bırakıp ailesine adanmış bir kadının, karaciğer nakline ihtiyaç duyduğunda eşinin desteğini alamaması ve yeniden mesleğine dönüş hikayesini konu alıyor.
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