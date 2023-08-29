Barbie filmi, Harry Potter'ı geçerek rekor kırdı

Barbie, film yapım şirketi Warner Bros.'un en çok gişe hasılatı elde eden filmi oldu. Hollywood sinemasının pek çok önemli yapımına imza atan şirketin en çok gişe hasılatı elde eden filmi Harry Potter serisinin son filmi Harry Potter: Ölümcül Yadigarlar Bölüm 2 idi.