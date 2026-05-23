Bekir Aksoy'dan Yasak Elma İtirafı: Akrepli ölüm sahnesi senaristlerin intikamı çıktı
Yasak Elma dizisinde 'Engin' karakterini canlandıran Bekir Aksoy, diziden ayrılışına neden olan akrep sokması sahnesinin perde arkasını ilk kez anlattı. Eski dizisi 'Akrep'teki senaryo ekibiyle sorun yaşayan Aksoy, aynı ekiple Yasak Elma'da karşılaşınca absürt bir ölüm yazıldığını ima etti.
Bir döneme damgasını vuran ve entrikalarıyla ekranları kilitleyen fenomen dizi Yasak Elma'nın yankıları final yapmasına rağmen sürmeye devam ediyor.
Dizide "Engin" karakterine hayat veren ve senaryo gereği bir akrep sokması sonucu beklenmedik bir şekilde projeye veda eden usta oyuncu Bekir Aksoy, yıllar sonra bu ölüm sahnesinin arkasındaki absürt gerçeği gün yüzüne çıkardı.
Yasemin Bozkurt’un sunduğu "Yasemin'in Penceresi" programına konuk olan Bekir Aksoy, Yasak Elma'daki ani vedasıyla ilgili dikkat çeken itiraflarda bulundu.
"Ölüm Sahnem Bana Çok Saçma Gelmişti"
Karakterinin bir akrep tarafından sokularak ölmesini en başından beri "saçma" bulduğunu açık yüreklilikle ifade eden ünlü oyuncu, olayın perde arkasında kişisel bir husumetin yatabileceğini belirtti.