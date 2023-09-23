Bengü'nün evliliğinde kriz mi var? İddialara noktayı koydu
Geçtiğimiz günlerde verdiği konserde gözyaşlarına hakim olamayan şarkıcı Bengü'nün evliliğinde kriz olduğu iddia edildi. Eşi Selim Selimoğlu'nun, Bengü'yü sosyal medya hesabından silmesi iddiaları güçlendirdi. Ünlü şarkıcı, konser öncesi eşini ziyaret ederek iddiaları yalanladı.
Ünlü şarkıcı Bengü, 2018 yılında Selim Selimoğlu ile evlenmiş ve 2 çocuk dünyaya getirmişti. Özel hayatını gözlerden uzak yaşayan çiftin evliliğinde karabulutlar dolaştığı iddia edildi. Selimoğlu'nun Bengü'yü Instagram'dan silmesi de iddiayı güçlendirirken Bengü'den beklenen paylaşım geldi. Sosyal medya hesabından eşini paylaşan şarkıcı, evliliğinde bir kriz olmadığını göstermiş oldu.
Perşembe günü Ankara'da verdiği konserde binlerce kişinin Ağla Kalbim şarkısını söylemesiyle gözyaşlarına hakim olamayan Bengü'nün evliliğindeki sorunlardan dolayı üzgün olduğu ileri sürüldü.
BENGÜ'DEN İDDİALARA FOTOĞRAFLI YANIT
Konsere gitmeden önce eşini ziyaret eden Bengü, o anları kalp ve nazar boncuk emojisiyle Instagram hesabından yayınlayarak "'Beni görmeden konsere gitme' dedi" ifadesini kullandı. Bengü daha sonra eşinin çalışma masasında yer alan aile fotoğraflarını paylaştı.
Başkent Kültür Yolu Festivali'nde sahneye çıkan Bengü, dillere pelesenk olan Ağla Kalbim isimli şarkısının binlerce kişi tarafından söylendiğini duyunca gözyaşlarına boğulmuştu.