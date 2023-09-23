Bengü'nün evliliğinde kriz mi var? İddialara noktayı koydu

Ünlü şarkıcı Bengü, 2018 yılında Selim Selimoğlu ile evlenmiş ve 2 çocuk dünyaya getirmişti. Özel hayatını gözlerden uzak yaşayan çiftin evliliğinde karabulutlar dolaştığı iddia edildi. Selimoğlu'nun Bengü'yü Instagram'dan silmesi de iddiayı güçlendirirken Bengü'den beklenen paylaşım geldi. Sosyal medya hesabından eşini paylaşan şarkıcı, evliliğinde bir kriz olmadığını göstermiş oldu.