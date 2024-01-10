Bergüzar Korel makyajsız halini paylaştı: Doğal güzelliğiyle mest etti!
Güzel oyuncu Bergüzar Korel, makyajsız haliyle verdiği pozuyla dikkatleri üzerine çekti.
Kaynak: Fotoğraflar: Instagram
2009 yılında meslektaşı Halit Ergenç ile nikah masasına oturan Bergüzar Korel, 2010 yılında oğlu Ali'yi, 2020 yılında Han'ı 2021'de de kızı Leyla'yı kucağına aldı. Yıllar içinde sık sık kilo alıp veren Bergüzar Korel, 8 ayda 20 kilo verdi.
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Korel'in bu süre zarfında sağlıklı beslendiği, yürüyüş yaptığı ve günde 1 saat yüzdüğü ortaya çıktı.
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3 çocuk annesi güzel oyuncu Türkiye'nin "yılların yaşlandıramadığı güzeller" listesine adını yazdırmayı başarırken bu sefer de makyajsız bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.
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Ünlü oyuncunun makyajsız doğal güzelliği dikkat çekti.
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