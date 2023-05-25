Burcu Esmersoy'un Metrobüs itirafı olay oldu
Nazım Akmandil ile eylül ayında nikâh masına oturmaya hazırlanan Burcu Esmersoy "Metrobüse hiç binmedim" dedi.
Nazım Akmandil ile eylül ayında nikâh masına oturmaya hazırlanan Burcu Esmersoy, önceki gün 'Bir Yaz Gecesi Rüyası' adlı davet kapsamında düzenlenen defileyi izledi.
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Elbisesiyle göz kamaştıran ünlü sunucu, "Çekimden koştura koştura buraya geldim" derken, hayatında hiç metrobüse binmediğini söyledi.
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Zehra Işık ve Mert Aslan ev sahipliğinde Four Seasons Hotel Bosphorus bahçesinde gerçekleşen defileye; Burcu Esmersoy, Feryal Gülman, Şebnem Çapa, Pınar Altuğ Atacan, Özge Ulusoy, Begüm Kütük Yaşaroğlu, Arzu Kunt, Evren Kayar, Güneş Mutlu, Aslı Gümüşel, İlkem Öztürk ve Deren Talu gibi ünlü isimle katıldı.
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Defileye katılanlar arasında yer alan Burcu Esmersoy, fıstık yeşili elbisesiyle dikkatleri üzerine çekti.
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