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  4. Burcu Esmersoy'un Metrobüs itirafı olay oldu

Burcu Esmersoy'un Metrobüs itirafı olay oldu

Nazım Akmandil ile eylül ayında nikâh masına oturmaya hazırlanan Burcu Esmersoy "Metrobüse hiç binmedim" dedi.

Burcu Esmersoy'un Metrobüs itirafı olay oldu - Resim: 1

Nazım Akmandil ile eylül ayında nikâh masına oturmaya hazırlanan Burcu Esmersoy, önceki gün 'Bir Yaz Gecesi Rüyası' adlı davet kapsamında düzenlenen defileyi izledi.

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Burcu Esmersoy'un Metrobüs itirafı olay oldu - Resim: 2

Elbisesiyle göz kamaştıran ünlü sunucu, "Çekimden koştura koştura buraya geldim" derken, hayatında hiç metrobüse binmediğini söyledi.

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Burcu Esmersoy'un Metrobüs itirafı olay oldu - Resim: 3

Zehra Işık ve Mert Aslan ev sahipliğinde Four Seasons Hotel Bosphorus bahçesinde gerçekleşen defileye; Burcu Esmersoy, Feryal Gülman, Şebnem Çapa, Pınar Altuğ Atacan, Özge Ulusoy, Begüm Kütük Yaşaroğlu, Arzu Kunt, Evren Kayar, Güneş Mutlu, Aslı Gümüşel, İlkem Öztürk ve Deren Talu gibi ünlü isimle katıldı.

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Burcu Esmersoy'un Metrobüs itirafı olay oldu - Resim: 4

Defileye katılanlar arasında yer alan Burcu Esmersoy, fıstık yeşili elbisesiyle dikkatleri üzerine çekti.

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