Burcu Esmersoy'un sütyensiz videosu olay yarattı

Daha önce de Serenay Sarıkaya da ceket giymiş içine sütyen giymemişti. Serenay'ın ceketinin göğsüne yapıştırdığı öğrenilmişti. Burcu Esmersoy'un da benzer bir şey mi yaptığı takipçileri tarafından soruldu.

İşte o video:





