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Burcu Esmersoy'un sütyensiz videosu olay yarattı

Ünlü sunucu Burcu Esmersoy, cesur paylaşımıyla sosyal medyanın gündemine oturdu. Sütyen giymeden çektiği videoyu paylaşan Esmersoy, takipçilerini ikiye böldü.

Burcu Esmersoy'un sütyensiz videosu olay yarattı - Resim: 1

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isimler arasında yer alan Burcu Esmersoy, cesur paylaşımıyla olay yarattı. Bazı takipçileri videoyu beğenirken, bazıları da eleştirdi.

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Burcu Esmersoy'un sütyensiz videosu olay yarattı - Resim: 2

Uzun süredir aşk yaşadığı Nazım Akmandil ile nikah masasına oturmaya hazırlanan Burcu Esmersoy, İtalya, İstanbul ve Bodrum'da düğün yapacaklarını ve 5 gelinlik giyeceğini duyurmuştu. Düğün hazırlıkları sürerken bir yandan da tatil yapıyor.

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Burcu Esmersoy'un sütyensiz videosu olay yarattı - Resim: 3

Esmersoy'un son paylaşımında videoda sütyensiz olması ancak paresonun hiç açılmaması dikkat çekti.

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Burcu Esmersoy'un sütyensiz videosu olay yarattı - Resim: 4

Daha önce de Serenay Sarıkaya da ceket giymiş içine sütyen giymemişti. Serenay'ın ceketinin göğsüne yapıştırdığı öğrenilmişti. Burcu Esmersoy'un da benzer bir şey mi yaptığı takipçileri tarafından soruldu.

İşte o video:


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