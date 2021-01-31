Büşra Develi: ''Risk almayı seven bir kadınım''

- Şükrü Özyıldız ile dizide güzel bir enerjiniz var ekrana yansıyan... Normal hayatta da uyuştunuz mu? Nasıl tarif edersiniz partnerinizi? - Uzun zamandır çalışıp bu kadar eğlendiğim bir partnerim olmamıştı. Şükrü ile daha çok sahnemiz olsun istiyoruz. Onunla sette olduğumuz zaman daha eğlenceli, daha hızlı, daha güzel geçiyor sahnelerim. Bu enerjinin de seyirciye yansıdığını düşünüyoruz açıkçası. İşin dışında çok da iyi arkadaş olduk. Çok çalışkan, enerjisi çok yüksek biri o. Her gün sette olmamıza rağmen hiç enerjisinin düştüğünü ya da bunu sete yansıttığını görmedim. O hengâmenin içinde bile karakterini çok tutarlı bir şekilde seyirciye aktarma kaygısı taşıyor. Bu da tabii oyuncuyu ileriye taşıyan bir özellik. Şükrü'nün mesleğe yaklaşımını ve saygısını, setle olan ilişkisini çok beğeniyorum ve aynı zamanda takdir ediyorum.