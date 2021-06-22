Can Bonomo: Oğlum benim kopyam gibi
'Büyük Ev Ablukada’nın sevilen solisti Gülinler’in sunduğu Zorlu PSM’nin dijital serisi 'Bir Masada Oturduk' programının bu haftaki konuğu Can Bonomo oldu.
Zorlu PSM Youtube kanalının dijital serisi 'Bir Masada Oturduk' yeni bölümünde müzisyenliğinin yanı sıra şiir kitapları ve resim sergileri gibi sanatın farklı dallarında da eserleri bulunan Can Bonomo’yu ağırladı.
Yeni bölümünde Gülinler’in konuğu olan Can Bonomo, hem baba olmanın kendisi için nasıl bir deneyim olduğunu hem de müzik, şiir ve resim gibi pek çok farklı alana yayılan sanat kariyerini anlattı.
"OĞLUM BENİM KOPYAM GİBİ"
Geçtiğimiz aylarda baba olan deneyimli müzisyen baba olma hissiyatı konsunda; “Çok başka bir duygu, daha dünyaya geleli doksan gün oldu, beni bıraksan saatlerce onunla ilgili konuşabilirim. Bir de oğlum tıpkı bana benziyor. Annesine de benzeyebilirdi ama benim kopyam gibi kendisi” ifadelerini kullandı.
"KOLAYIMIZA GELDİĞİ İÇİN PODCAST YAPMAYA BAŞLADIK"
Müzisyenliğinin yanı sıra şiire ve resme olan ilgisi ve bu alanlardaki üretimleriyle de bilinen Bonomo, çok fazla şey yapmak amacından ziyade sevdiği şeyleri yapmaya yöneldiğinin altını çizdi.