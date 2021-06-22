Can Bonomo: Oğlum benim kopyam gibi

"OĞLUM BENİM KOPYAM GİBİ"

Geçtiğimiz aylarda baba olan deneyimli müzisyen baba olma hissiyatı konsunda; “Çok başka bir duygu, daha dünyaya geleli doksan gün oldu, beni bıraksan saatlerce onunla ilgili konuşabilirim. Bir de oğlum tıpkı bana benziyor. Annesine de benzeyebilirdi ama benim kopyam gibi kendisi” ifadelerini kullandı.