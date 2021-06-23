Can Bonomo’nun paylaşımı ilgi odağı oldu
2018'de nikah masasına oturan Can Bonomo ile Öykü Karayel, iki ay önce bebekleri Roman'ı kucaklarına almıştı. Ege koylarında tatil yapan ünlü çift, önceki gün çocuklarını ilk kez denizle tanıştırdı.
2018'de nikah masasına oturan Can Bonomo ile Öykü Karayel, iki ay önce bebekleri Roman'ı kucaklarına almıştı. Ege koylarında tatil yapan ünlü çift, önceki gün çocuklarını ilk kez denizle tanıştırdı.
Oyuncu Öykü Karayel ile mutlu bir evlilik sürdüren şarkıcı Can Bonomo, nisan ayında oğlu Roman'ı kucağına alarak ilk kez babalık duygusunu yaşamıştı.
Roman'ın yüzünü henüz göstermeyi tercih etmeyen Bonomo, oğlunu denizle tanıştırdı. Ünlü şarkıcı, eşinin de yer aldığı bu fotoğrafı, "Denizle tanıştı benim güzel oğlum" notunu düştü.
34 yaşındaki şarkıcı, baba olma hissiyatıyla ilgili, "Çok başka bir duygu... Daha dünyaya geleli doksan gün oldu, beni bıraksan saatlerce onunla ilgili konuşabilirim. Bir de oğlum tıpkı bana benziyor. Annesine de benzeyebilirdi ama benim kopyam gibi kendisi" ifadelerini kullandı.