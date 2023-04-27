Can Yaman gönlünü güzel sunucuya kaptırdı: İşte Can Yaman'ın yeni aşkı
Erkenci Kuş dizisi ile ün kazanan yakışıklı oyuncu Can Yaman'ın efsane kaleci Ilker Casillas ile adı anılan İspanyol spiker Eva Gini ile aşk yaşadığı iddia edildi.
Ünlü oyuncu Can Yaman'ın efsane kaleci Ilker Casillas ile adı anılan İspanyol spiker Eva Gini ile birlikte olduğu iddia edildi. Eva Gini sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.
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Erkenci Kuş dizisi ile ün kazanan ve şimdilerde kariyerine yurt haricinde devam eden Can Yaman, yer aldığı projelerle olduğu kadar yaşadığı aşklarla da gündem oluyor.
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İtalya'da büyük hayran kitlesine sahip olan Can Yaman’ın adı şimdilerde İspanyol spiker Eva Gini ile anılıyor.
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İddialara göre Instagram’daki dekolteli pozlarıyla dikkat çeken Gini, sosyal medya aracılığıyla hayranı olduğu Can Yaman'la tanıştı ve ikili arasında bir aşk başladı.
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