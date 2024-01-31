Cennet Mahallesi dizisinin Menekşe'si resmen eridi

İlk bölümü 2014'te yayınlanan dizide kilolu haliyle dikkat çeken oyuncu, sosyal medyadaki son paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekmeyi bildi. Bir hayli kilo verdiği gözlenen Halis'in cerrahi müdahale olmaksızın zayıflamanın mümkün olduğunu da herkese göstermiş oldu.