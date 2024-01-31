Cennet Mahallesi dizisinin Menekşe'si resmen eridi
Cennet Mahallesi dizisinde canlandırdığı Menekşe karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Şeyla Halis, fazla kilolarından kurtularak bambaşka biri oldu.
Bir döneme damga vuran Cennet Mahallesi dizisinde 'Oynak Balina' lakaplı Menekşe karakterini canlandıran Şeyla Halis'in son halini görenler gözlerine inanamıyor.
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İlk bölümü 2014'te yayınlanan dizide kilolu haliyle dikkat çeken oyuncu, sosyal medyadaki son paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekmeyi bildi. Bir hayli kilo verdiği gözlenen Halis'in cerrahi müdahale olmaksızın zayıflamanın mümkün olduğunu da herkese göstermiş oldu.
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İşte Şeyla Halis'in son hali;
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