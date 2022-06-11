Cennet Mahallesi’nin 'Ayşe’si' Belemir Tezsoy büyüdü ve nişanlandı: Güzelliği dillere destan...
Müjdat Gezen, Melek Baykan, Çağla Şikel ve Alişan’ın başrollerinde yer aldığı efsane dizi Cennet Mahallesi’nin Ayşe’si büyüdü ve nişanlandı. Belemir Tezsoy'un sosyal medya pozları beğeni topladı.
Bir dönem Show TV ekranlarında izlenme rekoru kıran Cennet Mahallesi dizisi eski bölümleriyle yayınlanmaya devam ediyor.
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Başrollerinde Müjdat Gezen, Melek Baykan, Çağla Şikel ve Alişan’ın yer aldığı Cennet Mahallesi dizisi Ayşe’si gündeme geldi.
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O zamanlarda küçük bir genç kız olan Cennet Mahallesi’nin Ayşe’si Belemir Temizsoy şimdilerde güzel bir genç kız.
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