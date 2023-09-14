Değişimiyle gündeme gelen MasterChef Azize estetiklerini açıkladı

DANİLO ŞEF'TEN ANGELİNA JOLİE YORUMU

Danilo Şef "Genetik Adana güzelliği bu. Bana bir gün biri 'Azize Angelina Jolie'ye benziyor' yazdı." deyince Somer Şef "Doktora giderken onunla mı gidiyorsun? 'Ben böyle olmak istiyorum' mu diyorsun? Resim taşıyor musun yanında?" diye sordu.

Azize "Hayır şef. Ben sadece kendimi mutlu hissediyorum. Kendimi mutlu hissettiğim için yaptım. Ama yani çok da bir şey yok açıkçası." yanıtını verdi.