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  3. 15 Ocak 2021 17:05

Demet Özdemir’den Oğuzhan Koç’u utandıran sürpriz!

Geçtiğimiz haftalarda aşk yaşadıkları ortaya çıkan Demet Özdemir- Oğuzhan Koç gündemden düşmüyor. Şarkıcı Oğuzhan Koç'un dünkü Instagram canlı yayına Demet Özdemir sürprizi damga vurdu. Oğuzhan Koç'un utangaç tavırları sosyal medyada çok konuşuldu.

Demet Özdemir’den Oğuzhan Koç’u utandıran sürpriz!

Yeni yıla Alçatı'daki bir otelde beraber giren oyuncu Demet Özdemir ve şarkıcı Oğuzhan Koç objektiflere yakalanınca uzun süredir yalanladıkları aşk iddialarından daha fazla kaçamadı.

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Demet Özdemir’den Oğuzhan Koç’u utandıran sürpriz!

Aşklarını artık gizlemeyen Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç yeniden magazin gündemine oturdu.

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Demet Özdemir’den Oğuzhan Koç’u utandıran sürpriz!

Son olarak birlikte yaptıkları paylaşım ile aşklarını ilan eden Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç sosyal medyanında ilgi çeken isimlerinden.

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Demet Özdemir’den Oğuzhan Koç’u utandıran sürpriz!

Oyuncu ve şarkıcı Oğuzhan Koç'un dünkü Instagram canlı yayına Demet Özdemir sürprizi damga vurdu.

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