Demet Özdemir’den Oğuzhan Koç’u utandıran sürpriz!
Geçtiğimiz haftalarda aşk yaşadıkları ortaya çıkan Demet Özdemir- Oğuzhan Koç gündemden düşmüyor. Şarkıcı Oğuzhan Koç'un dünkü Instagram canlı yayına Demet Özdemir sürprizi damga vurdu. Oğuzhan Koç'un utangaç tavırları sosyal medyada çok konuşuldu.
Yeni yıla Alçatı'daki bir otelde beraber giren oyuncu Demet Özdemir ve şarkıcı Oğuzhan Koç objektiflere yakalanınca uzun süredir yalanladıkları aşk iddialarından daha fazla kaçamadı.
Son olarak birlikte yaptıkları paylaşım ile aşklarını ilan eden Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç sosyal medyanında ilgi çeken isimlerinden.