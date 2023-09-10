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Deniz Çakır evlendi

Güzel oyuncu Deniz Çakır, yaklaşık 2 yıldır beraber olduğu yatırımcı ve iş insanı Bilgehan Baykal'la İstanbul'da dünya evine girdi.

Deniz Çakır evlendi - Resim: 1

Oyuncu Deniz Çakır, 2 yıldır aşk yaşadığı yatırımcı ve iş insanı Bilgehan Baykal'la bu akşam evlendi. Sarıyer'deki bir mekanda gerçekleştirilen 200 kişilik düğüne çiftin aileleri, yakın dost ve arkadaşları katıldı.

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Deniz Çakır evlendi - Resim: 2

Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin'in kıydığı nikâhta Deniz Çakır’ın şahitliğini Sanem İşler Şen ile Zuhal Olcay, Bilgehan Baykal’ın şahitliğini ise Başar Başaran ile Habil Özden yaptı.

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Deniz Çakır evlendi - Resim: 3

Deniz Çakır’ın dokunuşları ile Helenistik tarzda olan gelinliği ise ünlü modacı Gamze Saraçoğlu’na ait.

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Deniz Çakır evlendi - Resim: 4
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