Dilan Çiçek Deniz'in nişanlısından Türkçe yorum

100 binden fazla beğeni ve 700'e yakın yorum alan Deniz'in gönderisine, nişanlısı Thor Saevarsson da kayıtsız kalamadı. İzlandalı yönetmenin, ünlü ismin gönderine kalp ve nazar boncuğu emojileri ekleyerek, "Nazar değmesin bebeğim be" yorumunu yazması, kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Dilan Çiçek Deniz ise, bu yoruma, "Sana çok aşığım" yazarak cevap verdi.