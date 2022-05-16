Dilan Çiçek Deniz'in nişanlısından Türkçe yorum
Özel hayatıyla olduğu kadar Instagram paylaşımlarıyla da sık sık gündeme gelen Dilan Çiçek Deniz'in son paylaşımına nişanlısından yorum geldi.
Aktif olarak kullandığı Instagram hesabında 4.9 milyon takipçisi bulunan oyuncu, yeni karelerini peş peşe paylaşarak, "Güzel bir gün" notunu yazıp, nazar boncuğu emojisi ekledi.
100 binden fazla beğeni ve 700'e yakın yorum alan Deniz'in gönderisine, nişanlısı Thor Saevarsson da kayıtsız kalamadı. İzlandalı yönetmenin, ünlü ismin gönderine kalp ve nazar boncuğu emojileri ekleyerek, "Nazar değmesin bebeğim be" yorumunu yazması, kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Dilan Çiçek Deniz ise, bu yoruma, "Sana çok aşığım" yazarak cevap verdi.
İkilinin bu mesajlaşmalarına, "Eniştemiz Türkçe öğrenmiş" gibi tepkiler geldi.
Öte yandan güzel oyuncu, geçtiğimiz Aralık ayında Saevarsson'dan Boğaz Köprüsü'nde sürpriz bir evlilik teklifi almıştı. "Evet" yanıtını vererek sevgilisi ile hayatını birleştirme kararı alan ünlü Deniz, "Çok hazırlıksız yakalandım. Çok mutluyum, hala şoktayım" açıklamasını yapmıştı.