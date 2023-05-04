Dünyaca ünlü astrolog tarih vererek uyardı! 5 burc için güzel haber de verd
Dünyaca ünlü Astrolog Michaela Astro, yıldızlarla hem sevindirdi hem düşündürdü.
Yaptığı öngörülerle haklı çıkan ve birçok siyasetçi, magazin ünlüsünün danışmanlığını yapan Michaela Astro 5 Mayıs tarihine dikkat çekti.
5 Mayıs tarihinde Akrep burcunda ay tutulması olacağını ifade eden Michaela Astro, tutulma ülkemizden de kısmen görülecek vurgusunu yaptı.
Önümüzdeki 6 ay meydana gelecek kişisel ve toplumsal olayları hayretle karşılayacağız, karanlığın ve aydınlığın karşılaşması, bastırılmış duyguların ortaya çıkışı, yoğun dürtüsel hassasiyetlerin yaşanacağı bir döneme giriyoruz yorumunu yapan Michaela Astro, magazin dünyasında birçok ilişkide intikam duygusu, aldatma ve aldatılma, partnere duyulan şüphe ortalığa dökülüp çok konuşulacak olaylar olabilir ifadesinde bulundu.
Yine bu dönem tutkulu ilişkiler başlarken, biten ilişkilerde büyük hesaplaşmalar yaşanacak iddiasında bulundu.