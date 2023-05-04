Dünyaca ünlü astrolog tarih vererek uyardı! 5 burc için güzel haber de verd

Önümüzdeki 6 ay meydana gelecek kişisel ve toplumsal olayları hayretle karşılayacağız, karanlığın ve aydınlığın karşılaşması, bastırılmış duyguların ortaya çıkışı, yoğun dürtüsel hassasiyetlerin yaşanacağı bir döneme giriyoruz yorumunu yapan Michaela Astro, magazin dünyasında birçok ilişkide intikam duygusu, aldatma ve aldatılma, partnere duyulan şüphe ortalığa dökülüp çok konuşulacak olaylar olabilir ifadesinde bulundu.