Ebrar Karakurt - İrem Tuncer aşkı sosyal medyayı karıştırdı
Milli voleybolcu Ebrar Karakurt, İmge'den ayrıldıktan sonra İrem Tuncer ile aşk yaşamaya başladı. Bu ilişkiyi ''Bir bayanın bir bayana aşık olması normal mi'' diyerek eleştiren bir kadın sosyal medyada linç edildi.
İtalya'da fırtınalar estiren milli voleybolcu Ebrar Karakurt'un paylaşımları ve aşk hayatı tartışılmaya devam ediyor.
Eski sevgilisi İmge ile paylaştığı fotoğraflar nedeniyle eleştiri yağmurunu tutulan Karakurt, İmge'den ayrıldıktan sonra oyuncu İrem Tuncer ile aşk yaşamaya başladı. İkili aşkını sosyal medyada ilan etti.
Baraj dizisinde canlandırdığı Fulya karakteriyle tanınan oyuncu İrem Tuncer paylaşımlarıyla olay oldu. Oyuncu İrem Tuncer, Ebrar ile fotoğrafını "Aşık oluyorum" notuyla paylaştı. İrem Tuncer bir sonraki paylaşımında ise "Güneşim" notunu düştü.
"BİR BAYANIN BİR BAYANA AŞIK OLMASI NORMAL Mİ?"
Ebrar Karakurt ile İrem arasındaki aşkı doğal karşılayanlar kadar tepki gösterenler de oldu. Bir sosyal medya kullanıcısı, konu hakkında "Bakın bu haberi normalmiş gibi veriyorlar. Bir bayanın bir bayana aşık olması normal mi?" deyince sosyal medyada kıyamet koptu.