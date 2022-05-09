Ebrar Karakurt - İrem Tuncer aşkı sosyal medyayı karıştırdı

"BİR BAYANIN BİR BAYANA AŞIK OLMASI NORMAL Mİ?"

Ebrar Karakurt ile İrem arasındaki aşkı doğal karşılayanlar kadar tepki gösterenler de oldu. Bir sosyal medya kullanıcısı, konu hakkında "Bakın bu haberi normalmiş gibi veriyorlar. Bir bayanın bir bayana aşık olması normal mi?" deyince sosyal medyada kıyamet koptu.