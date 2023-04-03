Ebru Şancı sunucu oldu! Mini elbiseli pozları ortalığı salladı

Seren Serengil'in vedasının ardından Söylemezsem Olmaz programının yeni sunucusu eski manken Ebru Şancı Öztürk oldu. Bir döneme iddialı tarzıyla damga vuran ve futbolcu Alpaslan Öztürk ile evlendikten sonra gözlerden uzak yaşamaya dikkat eden Şancı tarzıyla ve yorumlarıyla gündeme geliyor.