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  4. Erol Köse'den Aleyna Tilki'nin klibine tepki: Donunu göstermek zorunda kaldıysa...

Erol Köse'den Aleyna Tilki'nin klibine tepki: Donunu göstermek zorunda kaldıysa...

Merakla beklenen şarkı ve klibini yayına alan Aleyna Tilki bir kesimden beğeni alırken bir kesiminden de eleştiri almaya devam ediyor.

Erol Köse'den Aleyna Tilki'nin klibine tepki: Donunu göstermek zorunda kaldıysa... - Resim: 1

Aleyna Tilki'nin bir süredir merakla beklenen şarkıcı Take It Or Leave It şarkısının klibi dün akşam yayınlandı. Klip sosyal medyayı karıştırırken Erol Köse'den çok sert tepki geldi.

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Erol Köse'den Aleyna Tilki'nin klibine tepki: Donunu göstermek zorunda kaldıysa... - Resim: 2

Dipsiz Kuyum, Yalnız Çiçek, Sen Olsan Bari, Nasılsın Aşkta, Bu Benim Masalım, Yalan şarkılarıyla popülerliğe kavuşan Aleyna Tilki bu başarısını yurt dışına taşımak için İngilizce şarkılar üzerinde çalışmaya başladı. 

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Erol Köse'den Aleyna Tilki'nin klibine tepki: Donunu göstermek zorunda kaldıysa... - Resim: 3

Yaklaşık 2 senedir İngiltere ve Amerika arasında mekik dokuduğu dönemde üzerinde çalıştığı 'Take It Or Leave It' şarkısını müzikseverlerin beğenisine sundu. 

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Erol Köse'den Aleyna Tilki'nin klibine tepki: Donunu göstermek zorunda kaldıysa... - Resim: 4

Sözlerini Aleyna Tilki’nin Mali-Koa Hood ile beraber yazdığı şarkıyı Gil Lewis besteledi, Grammy adaylığı bulunan Luca Pretolosi ise şarkının masteringini yaptı.

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