Erol Köse'den Aleyna Tilki'nin klibine tepki: Donunu göstermek zorunda kaldıysa...
Merakla beklenen şarkı ve klibini yayına alan Aleyna Tilki bir kesimden beğeni alırken bir kesiminden de eleştiri almaya devam ediyor.
Aleyna Tilki'nin bir süredir merakla beklenen şarkıcı Take It Or Leave It şarkısının klibi dün akşam yayınlandı. Klip sosyal medyayı karıştırırken Erol Köse'den çok sert tepki geldi.
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Dipsiz Kuyum, Yalnız Çiçek, Sen Olsan Bari, Nasılsın Aşkta, Bu Benim Masalım, Yalan şarkılarıyla popülerliğe kavuşan Aleyna Tilki bu başarısını yurt dışına taşımak için İngilizce şarkılar üzerinde çalışmaya başladı.
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Yaklaşık 2 senedir İngiltere ve Amerika arasında mekik dokuduğu dönemde üzerinde çalıştığı 'Take It Or Leave It' şarkısını müzikseverlerin beğenisine sundu.
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Sözlerini Aleyna Tilki’nin Mali-Koa Hood ile beraber yazdığı şarkıyı Gil Lewis besteledi, Grammy adaylığı bulunan Luca Pretolosi ise şarkının masteringini yaptı.
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