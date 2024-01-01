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  4. Eski sevgililer Ebru Gündeş ve Kerem Alışık O Ses Türkiye'ye damgasını vurdu

Eski sevgililer Ebru Gündeş ve Kerem Alışık O Ses Türkiye'ye damgasını vurdu

TV8 ekranlarında dün gece yayınlanan O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programına iki eski sevgili, iki ünlü isim Ebru Gündeş ile Kerem Alışık arasında yaşananlar damgasını vurdu.

Eski sevgililer Ebru Gündeş ve Kerem Alışık O Ses Türkiye'ye damgasını vurdu - Resim: 1

O Ses Türkiye’nin yılbaşı özel programında Kerem Alışık sahne aldı. Alışık “Gitme aklım sende kalır” isimli duygusal şarkıyı seslendirdi. 

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Eski sevgililer Ebru Gündeş ve Kerem Alışık O Ses Türkiye'ye damgasını vurdu - Resim: 2

Bir dönem ünlü şarkıcı Ebru Gündeş ile aşk yaşayan Kerem Alışık ile birbirlerine olan bakışları dikkatlerden kaçmadı.

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Eski sevgililer Ebru Gündeş ve Kerem Alışık O Ses Türkiye'ye damgasını vurdu - Resim: 3

1995 yılında 'Fırtınalar' dizisinde Ebru Gündeş ile partner olan Kerem Alışık kendisine dönen jüri üyeleri arasından ise eski aşkı Gündeş'i seçti. 

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Eski sevgililer Ebru Gündeş ve Kerem Alışık O Ses Türkiye'ye damgasını vurdu - Resim: 4

İkilinin birbirlerine sarılması ise hayli bir dikkat çekti.

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