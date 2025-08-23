  1. Anasayfa
Yolcu otobüsünde akılalmaz ölüm... Dinlenme kabininden yola savruldu

Erzincan’da meydana gelen trafik kazasında yolcu otobüsünün dinlenme kabininden yola savrulan otobüsün ikinci şoförü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, dün öğle saatlerinde Erzincan-Erzurum kara yolu Sansa Deresi mevkisinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, A.K., idaresindeki Erzurum-Antalya seferini yapan bir yolcu otobüsü Erzincan'ın Üzümlü ilçesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle bariyerlere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle şoför dinlenme kabininin kapağı açıldı. Kabinde istirahat eden ikinci şoför C.T. (61) yola fırladı. Olay yerine gelen ambulansla önce Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine ardından da Erzurum'a sevk edilen C.T. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hayatını kaybeden C.T.’nun cenazesinin yarın Erzurum’da öğle namazına müteakip Narmanlı Camisinden kaldırılacağı öğrenildi.

İHA

