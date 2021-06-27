Funda Arar’ın sırrı ortaya çıktı: İşte şaşırtan değişimi
FUNDA Arar, Volkan Konak’ın sunduğu “Kuzeyin Oğlu” adlı eğlence programına konuk olurken şaşırtan değişimi ile sosyal medyanın diline düştü.
FUNDA Arar, Volkan Konak’ın sunduğu “Kuzeyin Oğlu” adlı eğlence programında konuk oldu. Sanatçı, yüzündeki değişimle dikkat çekti.
VİTAMİN TAKVİYESİ
Sosyal medyada Arar’ın yanak dolgusu ve alın bölgesine botoks yaptırdığı konuşulurken, ünlü şarkıcının aslında “yüz mezoterapisi” olarak da bilinen vitamin takviyesi yaptırdığı öğrenildi. İğneyle uygulanan bu işlem, yüzün estetik görünümünü bozmadan cildin gençleşmesini sağlıyor.
KEŞKE DOĞAL KALSAYDIN
Funda Arar'ın bu değişimi sosyal medyada tartışma konusu oldu. Bazı sevenleri ünlü şarkıcının yeni görüntüsünü beğenirken bazıları da yaptırdığı müdahaleler sonrası doğallığını kaybettiğini savundu. İşe yorumlardan bazıları...
'Neden kendine bunu yapmış ki güzel bir kadındı zaten'
'O eski halimden eser yok şimdi'
Bence güzel olmuş, Funda Hanım her haliyle güzel'
'Televizyonda görünce tanıyamadım'
'Keşke sen doğal kalsaydın Funda'
Kendi tercihi bize saygı duymak düşer'