Funda Arar’ın sırrı ortaya çıktı: İşte şaşırtan değişimi

KEŞKE DOĞAL KALSAYDIN

Funda Arar'ın bu değişimi sosyal medyada tartışma konusu oldu. Bazı sevenleri ünlü şarkıcının yeni görüntüsünü beğenirken bazıları da yaptırdığı müdahaleler sonrası doğallığını kaybettiğini savundu. İşe yorumlardan bazıları...

'Neden kendine bunu yapmış ki güzel bir kadındı zaten'

'O eski halimden eser yok şimdi'

Bence güzel olmuş, Funda Hanım her haliyle güzel'

'Televizyonda görünce tanıyamadım'

'Keşke sen doğal kalsaydın Funda'

Kendi tercihi bize saygı duymak düşer'