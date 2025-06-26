Yeni vergi paketi Meclis komisyonundan geçti; Otomobillerde ÖTV oranları değişiyor...

Özel Tüketim Vergisi başta olmak üzere birçok ekonomik düzenleme içeren Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

AK Parti tarafından TBMM'ye sunulan Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Kanun teklifinin yürürlüğe girmesi için önce Genel Kurul’da kabul edilmesi ardından da Resmi Gazete’de yayımlanması gerekiyor.

Kabul edilen teklifle birlikte araçlarda motor silindir hacmi ve elektrik motor gücüne göre uygulanacak ÖTV oranları %80 ile %220 arasında değişecek. Kamyonet cinsi araçlardan arazi taşıtı sınıfında olan ve azami yük kütlesi 3 bin 500 kilogramı geçmeyen arazi taşıtları için ÖTV oranı yüzde 50 olarak uygulanacak.

Öte yandan düzenlemeye göre Cumhurbaşkanı bu oranları sıfıra indirme ya da üç katına kadar artırma, ayrıca motor hacmine, menzile ve batarya kapasitesine göre farklı oranlar belirleme yetkisine sahip olacak.



