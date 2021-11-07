Geçtiğimiz günlerde saldırıya uğrayan Shakira şoku atlatamadı
Dünyaca ünlü şarkıcı Shakira, geçtiğimiz eylül ayında yaban domuzlarının saldırısına uğramıştı. Ünlü pop yıldızı olayın şokunu atlatamadı.
Dünyaca ünlü şarkıcı Shakira, geçtiğimiz eylül ayında Barselona'da oğlu Milan ile birlikte yaban domuzlarının saldırısına uğramıştı.
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Olayın şokunu üzerinden atamayan pop yıldızı, Glamour'a verdiği bir röportajda yeni açıklamalarda bulundu.
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Shakira, "Oğlum Milan'ı parkta yürüyüşe çıkarmıştım ve ona biraz dondurma almıştım. Parktaki banklardan birine oturmuştuk ve sadece kendi işimize bakıyorduk.
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Sonra arkadan iki dev yaban domuzu gelip bizi pusuya düşürdü ve çantamı kaptı!" diye konuştu.
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