Gökçe Bahadır'ı kızdıran soru
Oyuncu Gökçe Bahadır, önceki gün Etiler'de bir mekandan çıkarken görüntülendi. Yeni yıla ailesiyle birlikte gireceğini söyleyen Bahadır, "Ailem Ege tarafında, biraz onların yanına gideceğim. Amacım onlarla beraber olmak" diye konuştu.
Oyuncu Gökçe Bahadır, önceki gün Etiler'de bir mekandan çıkarken görüntülendi. Yeni yıla ailesiyle birlikte gireceğini söyleyen Bahadır, "Ailem Ege tarafında, biraz onların yanına gideceğim. Amacım onlarla beraber olmak" diye konuştu.
"2020 benim için kötü geçti" diyen Bahadır, "Hepimiz aynı durumdayız. Zor bir sene oldu. 2021 herkes için umut oldu. Eski hayatımıza geri dönsek, yeni kazanımlarımızla beraber. Yeni yıldan umutluyuz" dedi.
Yeni yılda çalışacağım diyen Bahadır, "Bir aksilik olmazsa dijitalde bir işe başlayacağım. Biz yakın zamanda çekimlerine başlayacağız. Güzel bir iş olacak. Bir ters köşe olacak. Bu sefer çok farklı" ifadelerini kullandı.