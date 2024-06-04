Emekliye de asgari ücretliye de zam yok

AK Parti'nin hafta sonu Kızılcahamam'daki kampında, Temmuz ayında ara zam bekleyen asgari ücretlilere de emeklilere de kötü haber çıktı.

Türkiye'de her geçen gün artan enflasyon, zam yağmuru ve geçim derdiyle maaşlarına ara zam beklentisi içine giren milyonlarca emekli ve asgari ücretliye kötü haber geldi.

Günden güne alım gücünü yitiren emeklilerin gözü kök maaş düzenlemesindeydi ama görülen o ki dört gözle beklenen maaş zammı ve kök maaş düzenlemesi gelmeyecek.

Ekonomim'de yer alan habere göre, AK Parti'nin Kızılcahamam kampında asgari ücretliyi ve emeklileri ilgilendiren kararlar çıktı.



Buna göre, AK Parti yönetimi geçmişte EYT başta olmak üzere seçim öncesinde muhalefetin de baskısıyla yapılan popülist düzenlemelerden artık tamamıyla uzak duracak.

Asgari ücret ve emekli maaşlarındaki iyileştirmelerle ilgili son dönemde muhalefetten gelen vaatler gerçekçi bulunmazken, muhalefetin vaatleri hiçbir şekilde AK Parti'nin gündeminde olmayacak.



Böylece temmuz ayında ne asgari ücrette bir artış olacak ne de emekli aylıklarında, kök maaşlar dahil artı bir iyileştirmeye gidilmesi planlanmıyor.

Öte yandan dün TÜİK tarafından açıklanan Mayıs ayı enflasyonu sonrasında tüm memurların Temmuz ayında alacağı enflasyon zammı da belli olmaya başladı.

Mayıs ayında enflasyon aylık bazda yüzde 3,37 olarak açıklandı. Yıllık bazda ise beklenen zirve yüzde 75,45 ile geldi. Böylece SSK, Bağ-Kur, memur emeklisi ve memur için kesinleşen 5 aylık zam oranı netleşti.

Son veri ise 3 Temmuz Çarşamba günü saat 10.00’da TÜİK tarafından duyurulacak ve böylece milyonların yeni maaşı netleşecek.

5 AYLIK MEMUR ENFLASYON FARKI NE OLDU ?

• 5 aylık enflasyon: Yüzde 22.72

• 5 aylık SSK, Bağ-Kur emekli zammı: Yüzde 22.72

• 5 aylık memur enflasyon farkı: Yüzde 6.72

• 5 aylık memur toplu sözleşme zammı: Yüzde 10

• 5 aylık enflasyon farkı dahil zam oranı: Yüzde 17.4