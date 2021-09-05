Görenler tanıyamadı: İşte MasterChef Didem'in inanılmaz değişimi
Özellikle bir dönem MasterChef'te boy gösteren yarışmacıların sosyal medya hesapları dikkat çekmeye devam ediyor. Bir dönem yarışmada boy gösteren Didem Devay değişimi ile herkesi şaşırttı.
Bir dönem ekranlarda fırtınalar estiren ünlüler, gözlerden uzak kalınca hayranları tarafından merak ediliyor, sosyal medyada sık sık araştırılıyor.
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Özellikle bir dönem MasterChef'te boy gösteren yarışmacılar, programdan sonraki değişimleri ile çok şaşırtıyor. O isimlerden biri de Didem Devay oldu.
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MasterChef Didem, şimdilerde Instagram'daki paylaşımlarıyla ilgi odağı oluyor.
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115 bin takipçiye sahip olan Devay, son haliyle bir kez daha gündem oldu.
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