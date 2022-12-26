Gülşen sosyal medya sessizliğini böyle bozdu
Uzun bir aradan sonra sahnelere geri dönen Gülşen, sosyal medyadaki sessizliğine de yaptığı bir paylaşımla son verdi.
Gülşen hakkında açılan soruşturma ve tutuklanma süreci sonrası ara verdiği sahnelere geçen hafta geri dönmüştü.
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Ünlü şarkıcı Gülşen, 30 Nisan 2022’de Ataşehir’de verdiği bir konser sırasında sarf ettiği sözler nedeniyle hakkında soruşturma başlatılmıştı.
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Önce gözaltına alınan Gülşen daha sonra da hapis yatmıştı. Hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan soruşturma başlatılan Gülşen, 25 Ağustos'ta gözaltına alınmış, 26 Ağustos'ta da tutuklanmıştı.
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Yapılan itiraz üzerine mahkeme, 'dosya kapsamındaki tüm delillerin toplanmış, şüphelinin kaçma ve delilleri karartma şüphesinin bulunmayışı, bakmakla mükellef olduğu yaşı küçük çocuğu bulunması' gerekçeleriyle 29 Ağustos'ta Gülşen'in tahliyesine karar vermişti.
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