Gülşen sosyal medya sessizliğini böyle bozdu

Önce gözaltına alınan Gülşen daha sonra da hapis yatmıştı. Hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan soruşturma başlatılan Gülşen, 25 Ağustos'ta gözaltına alınmış, 26 Ağustos'ta da tutuklanmıştı.