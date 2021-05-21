Günden güne zayıflayan İclal Aydın'dan yeni paylaşım
En son 'Ege'nin Hamsisi' dizisinde yer alan 49 yaşındaki yazar, gazeteci, sunucu ve oyuncu İclal Aydın verdiği kilolar ile dikkat çekmeye devam ediyor.
Uzun süredir ekranlardan uzak olan İclal Aydın, son haliyle kendisine hayran bıraktı.
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Kendi gibi oyuncu Erdinç Gülener'e yaşadığı aşkla gündemde olan Aydın, şimdi de verdiği kilolarla dikkat çekiyor.
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3 ayda sıkı bir diyetle adeta iğne ipliğe dönen Aydın, verdiği kilolar sonrası paylaşımlarıyla adeta genç kızlara taş çıkardı.
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İclal Aydın, iki sende önce katıldığı TV programında aldığı kilolar ile dikkat çekmişti.
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