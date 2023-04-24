Hadise'den ''küvetten'' yeni paylaşımlarla teşekkür etti
Şarkıcı Hadise, yeni şarkısı Feryat'ın gördüğü ilgi için sevenlerine fotoğraflı bir teşekkür mesajı paylaştı.
Geçtiğimiz günlerde yeni şarkısı "Feryat" ile sevenleriyle yeniden buluşan Hadise'nin "teşekkürü de" olay oldu.
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Klibinin çok konuşulan küvet sahnesinde çekilen fotoğrafların yanı sıra başka sahne arkalarını da paylaşan Hadise şunları yazdı:
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"Feryat’a çıktığı günden bu yana gösterdiğiniz ilgi için sonsuz teşekkürler! 😍YouTube Trendlerde hala 1 Numarayız! ❤️🔥"
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