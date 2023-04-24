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  4. Hadise'den ''küvetten'' yeni paylaşımlarla teşekkür etti

Hadise'den ''küvetten'' yeni paylaşımlarla teşekkür etti

Şarkıcı Hadise, yeni şarkısı Feryat'ın gördüğü ilgi için sevenlerine fotoğraflı bir teşekkür mesajı paylaştı.

Hadise'den ''küvetten'' yeni paylaşımlarla teşekkür etti - Resim: 1

Geçtiğimiz günlerde yeni şarkısı "Feryat" ile sevenleriyle yeniden buluşan Hadise'nin "teşekkürü de" olay oldu.

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Hadise'den ''küvetten'' yeni paylaşımlarla teşekkür etti - Resim: 2

Klibinin çok konuşulan küvet sahnesinde çekilen fotoğrafların yanı sıra başka sahne arkalarını da paylaşan Hadise şunları yazdı:

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Hadise'den ''küvetten'' yeni paylaşımlarla teşekkür etti - Resim: 3

"Feryat’a çıktığı günden bu yana gösterdiğiniz ilgi için sonsuz teşekkürler! 😍YouTube Trendlerde hala 1 Numarayız! ❤️‍🔥"

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Hadise'den ''küvetten'' yeni paylaşımlarla teşekkür etti - Resim: 4
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