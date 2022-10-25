Hadise'nin derin sırt dekolteli paylaşım
İş insanı Mehmet Dinçerler ile 5 aylık evliliğini bitiren Hadise, derin sırt dekolteli paylaşımı ile adeta büyüledi.
Boşanma haberleriyle gündemden düşmeyen Hadise, son paylaşımlarıyla büyüledi.
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Hadise ve Mehmet Dinçerler'in evlerini ayırdığı iddialarından sonra Hadise boşanma haberini duyurmuştu.
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Ünlü şarkıcı Hadise, 4 ayda Mehmet Dinçerler'den psikolojik baskı gördüğü iddiasıyla boşanma kararı aldı.
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Ünlü çift, Beykoz Adliyesi'nde görülen davada 30 Eylül boşanmıştı.
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