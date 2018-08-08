Hakan Çalhanoğlu sarışın güzelle yakalandı
Hamile olan eşinden boşanacağını açıkalyan futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun İbıza’da bir kulüpte sarışın bir kadınla samimi şekilde eğlendiği anın görüntüleri ortaya çıktı.
Milan'da forma giyen Hakan Çalhanoğlu geçen yıl evlendiği Sinem Gündoğdu ile boşanma kararı aldığını sosyal medya hesabından açıklamıştı.
Çalhanoğlu, 'Çok ciddi ve affedilmesi mümkün olmayan bir durum meydana geldiği için, geri dönülmesi mümkün olmayan bir kararla boşanacağım. Eğer bu evlilikten bir çocuğum olursa, sorumluluklarımı yerine getirecek, ancak eski eşim ve ailesiyle iletişim kurmayacağım' demişti.
İBİZA'DA SARMAŞ DOLAŞ!
Hamile olan eşinden boşanma kararını açıklamasının üzerinden henüz bir hafta geçmesine rağmen Hakan Çalhanoğlu, çapkınlıklarına bir yenisini daha ekledi. Hakan Çalhanoğlu'nun İbiza'da bir gece kulübünde sarışın bir güzelle sarmaş dolaş eğlenirken çekilen görüntüleri 2. Sayfa Instagram hesabında yayınlandı.