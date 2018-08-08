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  3. 08 Ağustos 2018 10:59

Hakan Çalhanoğlu sarışın güzelle yakalandı

Hamile olan eşinden boşanacağını açıkalyan futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun İbıza’da bir kulüpte sarışın bir kadınla samimi şekilde eğlendiği anın görüntüleri ortaya çıktı.

Hakan Çalhanoğlu sarışın güzelle yakalandı

Milan'da forma giyen Hakan Çalhanoğlu geçen yıl evlendiği Sinem Gündoğdu ile boşanma kararı aldığını sosyal medya hesabından açıklamıştı.

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Hakan Çalhanoğlu sarışın güzelle yakalandı

Çalhanoğlu, 'Çok ciddi ve affedilmesi mümkün olmayan bir durum meydana geldiği için, geri dönülmesi mümkün olmayan bir kararla boşanacağım. Eğer bu evlilikten bir çocuğum olursa, sorumluluklarımı yerine getirecek, ancak eski eşim ve ailesiyle iletişim kurmayacağım' demişti.

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Hakan Çalhanoğlu sarışın güzelle yakalandı

İBİZA'DA SARMAŞ DOLAŞ!

Hamile olan eşinden boşanma kararını açıklamasının üzerinden henüz bir hafta geçmesine rağmen Hakan Çalhanoğlu, çapkınlıklarına bir yenisini daha ekledi. Hakan Çalhanoğlu'nun İbiza'da bir gece kulübünde sarışın bir güzelle sarmaş dolaş eğlenirken çekilen görüntüleri 2. Sayfa Instagram hesabında yayınlandı.

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Hakan Çalhanoğlu sarışın güzelle yakalandı

BREZİLYALI GÜZELLE EĞLENMİŞTİ

Geçtiğimiz 10 Temmuz'da Hakan Çalhanoğlu'nun, İtalya Milano'daki bir mekanda çalışan Brezilyalı Jaqueline Pinheiro ile eğlenirken çekilen fotoğrafları olay yaratmıştı. Çalhanoğlu, bu fotoğrafın ortaya çıkmasının ardından 'Gördüğünüz her şeye inanmayın' demişti.

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