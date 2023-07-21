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  4. Hande Sarıoğlu bikinisiyle Yeşilçam'ın seksi sahnesini canlandırdı

Hande Sarıoğlu da deniz sezonunu açtı; bikinili videosu olay oldu

Attığı her adım, yaptığı her açıklama ve tercih ettiği cesur kıyafetlerle magazin gündeminden düşmeyen Hande Sarıoğlu da "yaz tatiline çıkan" ünlüler arasındaki yerini "müsadenizle sıra bende" yazdığı bikinili pozlarıyla aldı.

Hande Sarıoğlu da deniz sezonunu açtı; bikinili videosu olay oldu - Resim: 1

Sosyal medyadaki paylaşımlarıyla her seferinde olay olmayı başaran güzel sunucu Hande Sarıoğlu da deniz sezonunu açtı.

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Hande Sarıoğlu da deniz sezonunu açtı; bikinili videosu olay oldu - Resim: 2

Siyah bikinisi ile kameralara pozlar veren Hande Sarıoğlu denize girip serinledikten sonra bir Yeşilçam klasiği olan merdiven çıkma sahnesini de canlandırdı.

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Hande Sarıoğlu da deniz sezonunu açtı; bikinili videosu olay oldu - Resim: 3

Paylaşımında "Müsaadenizle sıra bende" diyen Hande Sarıoğlu'nun paylaşımına yorum yağdı.

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Hande Sarıoğlu da deniz sezonunu açtı; bikinili videosu olay oldu - Resim: 4

İşte Hande Sarıoğlu'nun paylaştığı o Yeşilçam klasiği merdiven çıkma sahnesi...

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