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TCMB Başkanı Karahan ''dezenflasyon'' için tarih verdi

TCMB Başkanı Karahan ''dezenflasyon'' için tarih verdi
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Fatih Karahan, 92. Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul toplantısında yaptığı konuşmada, "İç talepte dengelenme ile sağlıklı dezenflasyon sürecine gireceğiz" dedi.

TCMB Başkanı Fatih Karahan ekonomideki son gelişmeleri, TCMB'nin 92. hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısında değerlendirdi.

Karahan'ın konuşmasından öne çıkan mesajlar şunlar oldu:

"2023'te net ihracat küresel faaliyetteki zayıf seyir nedeniyle yıl boyunca büyümeye negatif katkı verdi.

2023'ün üçüncü çeyreğinde yaşanan şoklar enflasyonu belirgin şekilde yükseltti.

Mart ayında aylık enflasyonun eğilimi öngörülenden yüksek gerçekleşti. Göstergeler yurt içi talepte direncin devam ettiğini gösterdi.

Bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını temel politika faizi olarak kullanmaya devam edeceğiz.

Yaptığımız parasal sıkılaştırmanın krediler ve iç talep üzerindeki etkilerini yakından izliyoruz. Yıl sonu enflasyonu hala beklentilerimizin üzerinde.

İç talepte dengelenme ile birlikte sağlıklı bir dezenflasyon sürecine gireceğimizi değerlendiriyoruz.

Aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanıp, enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sıkı para politikası duruşumuzu sürdüreceğiz.

Enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda ise para politikası duruşunu sıkılaştıracağız.

Para politikasını enflasyonu önce tek haneli rakamlara, orta vadede ise yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirlemeye devam edeceğiz."

Etiketler tcmb başkanı tcmb Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası fatih karahan dezenflasyon dezenflasyon dönemi Merkez Bankası
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