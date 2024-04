Özel'den 1 Mayıs resti: ''Baskıyla tesis edilen iktidarlar kaybetmeye mahkum''

CHP lideri Özel, partisinin grup toplantısında 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı yasaklarına değindi. "Taksim Gezi Parkı birileri tarafından kendi egemenlik sancaklarıymış da oraya toplum giderse egemenliklerini iktidarlarını kaybedeceklerini sanıyorlar." diyen Özel, "Baskıyla güçle tesis edilen iktidarlar önünde sonunda kaybetmeye mahkumdur." diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Özel, 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı yasaklarına değinen Özel, Taksim'de kutlamaların engellenmesine tepki göstererek "Bütün uyarılarımıza rağmen olmadı. Bu sabah Bakan'la bir görüşme daha yaptık, önerilerimizi yerine getiremeyeceklerini söylediler. Hala geç değil çağrımı yineliyorum." dedi. Özel, "Baskıyla güçle tesis edilen iktidarlar önünde sonunda kaybetmeye mahkumdur." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Özel, yeni anayasa çalışmalarına ilişkin "Anayasalar her doğan için yapılır, Erdoğan için yapılmaz. Eğer anayasalar toplumu kuşatırlar elbise gibidirler özelliği herkese uymasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Özel toplantıda konuşmadan önce CHP'ye katılan eğitimci Sevinç Atabay'a rozetini taktı. Özel Atabay için "Baba evine, Atatürk'ün partisine hoş geldi" dedi. Ayrıca Özel, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir'e de başarılar diledi.

Özel'in açıklaması şu şekilde:

Zaman zaman geçmişte çok olumsuz ve Türkiye'yi toplumsal barışı çok rahatsız edecek durumlar oluşuyordu. Daha önce Kastamonu'da Hasan Baltacı bu sefer belediye başkanımız Soma'da üzerlerine düşenleri yaptılar. Amedspor Soma'da geldi bir gün önceden yöneticileri geldi. Dostluk kardeşlik fairplay içinde bir müsabaka oldu. Matematiksel olarak belki değil artık Manisa'dan futbolun normal şartlarında şampiyonluğu garantilemiş olarak ayrıldılar. Çok duygulandım tebrik etmek için aradım. Mesir festivalinden dolayı yoktum. Başkanlarının Manisa Soma ve başkanlarıyla ilgili söyledikleri çok önemlidir. Türkiye'de bundan sonraki süreçte de böyle futbolun böyle günlerde yaşanması kentlerin dostluğuna hepimizin kardeşliğine katkı sunmasını ümit ederek Amedspor'u da kutluyorum.

Geçtiğimiz ittifak yaptığımız İYİ Parti'de sayın Meral Akşener'in görevi bırakmasından sonra onun ve vedası ve bayrak değişimi vardı. Meral Hanım'a bir kez daha bundan sonraki yaşamında sağlık ve mutluluklar diliyorum değerli ailesiyle birlikte. Çoklu bir yarışta rekabetçi bir ortamda ki bu demokrasi için önemlidir daha önce birlikte grup başkanvekilliği yaptığımız sayın Müsavat Dervişoğlu seçildi. Kendisine ve partisine başarılar diliyoruz.

1 MAYIS YASAKLARI

Bir meydanın 1 Mayıs'a kapalı olması o iktidarın başarılı olmasını değil aslında muhtedir olamadığını, iktidarda olduğunu ama o meydanda kutlamaya yasak getirerek aslında lüzumsuz bir tedirginlik içinde olduğunu güvenliği sağlayamayacağını peşinen itiraf ettiğini ve bunun demokrasilerde özgüvensizliğin iktidarlara hiç iyi gelmeyeceğini bu yüzden bizim sorumluluk almaya hazır olduğumuzu ve sendikalarla birlikte göev yaparak kimsenin burnu kanamadan o meydandaki kutlamalara izin verilmesini talep etmiştik. 1 hafta geçti dün sayın İçişleri Bakanını aradım bu konudaki talebimi taahhüdümü ve meseleye koyduğumuz kefaleti ifade ettim. Ve iş birliği teklif ettim. Kendisi bana görevi gereği birtakım mahsurları birtakım istihbaratları birtakım yasadışı örgütlerin yapmış olduğu çağrıları da gerekçelendirerek buna izin vermeyeceklerini tekrar etti. İletişime açık olumlu bir yaklaşım içindeydi. Ama sonuçta bir yasaklama vardı o ona kısıtlama diyordu.

Esasen Taksim Gezi Parkı birileri tarafından kendi egemenlik sancaklarıymış da oraya toplum giderse egemenliklerini iktidarlarını kaybedeceklerini sanıyorlar. Oysa siz bir yasaklamayla egemenlik korumaya başladıysanız zaten orada artık egemenlikten muktedirlikten iktidardan bahsedilemez. Baskıyla güçle tesis edilen iktidarlar önünde sonunda kaybetmeye mahkumdur. Ülkeyi yöneten akıl bu özgüvenden de demokrasi anlayışından da mahrum. Bütün uyarılarımıza rağmen olmadı. Bu sabah Bakan'la bir görüşme daha yaptık, önerilerimizi yerine getiremeyeceklerini söylediler. Hala geç değil çağrımı yineliyorum.

YENİ ANAYASA GÖRÜŞMELERİ

Anayasalar her doğan için yapılır, Erdoğan için yapılmaz. Eğer anayasalar toplumu kuşatırlar elbise gibidirler özelliği herkese uymasıdır. Öyle metinlerdir. Durdukça değer kazanırlar. Topluma yeni bir elbise dikmek... Sayın Kurtulmuş'a söylediğim şudur: Giymeyeceğimiz elbiseyi alır mıyız? Yeni bir elbise alalım ama kullanmayalım bu israf olur. Sen mevcut anayasaya uymuyorsan yenisini alsan eskisinde kalsan ne olur? Yeni anayasa yapana kadar eski anayasaya uymak her vatandaşın görevidir.

CAN ATALAY VE GEZİ TUTUKLARINI HATIRLATTI

Taksim kararı ortadadır. Taksim'i kapatmak Anayasa'ya aykırıdır. Can Atalay kararı ortadadır. Can Atalay'ı bırakmamak anayasayı tanımamaktır. Gezi'deki Gezi tutukluları hakkında verilmiş hak ihlalleri kararları vardır. Onları Bakırköy'de Silivri'de tutmak Anayasa kararını tanımamaktır. Siyasilerin el sıkışmasını hep savundum, savunacağım. Müzakere başka bir şeydir, iletişim başka bir şeydir. Anayasa'ya yemin etmiş bizlerin birbirine yeminine sadık kalmasını beklemek her birimizin görevidir. Müzakere başka bir şeydir, iletişim başka bir şeydir, aynı fikirde olmak başka bir şeydir.

1 MAYIS'TA COP VE BİBER GAZI GÖRMEK İSTEMİYORUZ

Hangi ilde nerede 1 Mayıs kutlaması varsa bu gruptan bir temsilcimiz o kutlamada yer alacak. Hak-İŞ'in yaptığı kutlamaya da TÜRK-İŞ'in yaptığı kutlamaya da gideceğiz. Hiçbir sendikayı ayırmadan, zaman zaman farklı düşünsek de her sendikanın yaptığı her şehirdeki etkinlikte olacağız. 1 Mayıs'ta cop görmek istemediğimizi biber gazı görmek istemediğimizi kelepçe görmek istemediğimizi güvenlik güçleriyle çatışma görmek istemediğimizi bir kez daha hatırlatarak tüm kamu görevlilerini sorumluluğa tertip komitelerini de kanunsuz emiri veren anayasal tanımazlarla evladına ekmek götürmek için bu emirlere uymak zorunda olan emekçileri polis kardeşlerimize karşı hassasiyete bekliyor 1 Mayıs işçi emekçi bayramını şimdiden kutluyorum.