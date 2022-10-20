Hande Sarıoğlu, Merve Oflaz'ın dekolteli fotoğrafına gelen yorum sonrası küplere bindi
Survivor ile ünlenen ve oyunculuk yaparak ününe ün katan Merve Oflaz'ın kasığına kadar dekolteli fotoğrafına gelen yorumlar ünlü sunucu Hande Sarıoğlu'nu kızdırdı.
Survivor sonrası Arka Sokaklar'da oynayan Merve Oflaz son paylaşımlarıyla gündemde. 3 yıllık sevgilisi Allan Hakko'dan geçtiğimiz haftalarda ayrılan Merve Oflaz son dönemin modasına uydu. Pantolonun pencere detayıyla olan olan Oflaz'ın kasık bölgesindeki dekoltesine yorum yağdı.
Spiker Hande Sarıoğlu pozları görünce "Karın kasları yıkılıyor. Öyle kasların olursa o pencereye güneşlik takıp kapatmaya çalışmazsın" dedi.
Hande Sarıoğlu'nun iltifatına "Tabi burada din iman nerede az daha on bölgesi görülecek edepsizlik" ve "Kasık kasını göstermek biraz fazla oluyor gibi" diyen takipçilere kızdı.
HANDE SARIOĞLU'NU KIZDIRAN YORUMLAR
Hande Sarıoğlu "Edepsizlik sizin tanımadığınız insanlara yaptığınız hadsiz yorumlardır. Herkes kendi hayatıyla ilgilensin hadi naş edep abidesi seni" dedi.