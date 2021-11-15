Hande Sarıoğlu'nun 'Temel İçgüdü' pozu yürek hoplattı

Hande Sarıoğlu oryantal dansı sonrası Habertürk'teki işinden gönderilmesiyle gündem olmasının ardından YouTube'da Ertan Süzgün ile yapmaya başladığı programda tavırları ve kıyafetleriyle sansasyon yaratmaya devam ediyor. Hande Sarıoğlu, Instagram sayfasında, sık sık giymeyi tercih ettiği file çoraplarıyla çekildiği fotoğrafı 'Temel İçgüdü' notuyla paylaştı. Temel İçgüdü pozuyla sosyal medyada etkileşimini yükselten Hande Sarıoğlu, iddialı paylaşımının ardından bu kez de programdaki partneri Ertan Süzgün'e mesir macunu yedirdiği ve Manisalı izleyenlerine 'Mesir macunu gönderin' mesajı verdiği videosuyla olay yarattı.