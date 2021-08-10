Hande Yener yeni tarzıyla dikkat çekti

Hande Yener, geçtiğimiz haftalarda mayoyu andıran bir kıyafetle sahneye çıkmıştı. Hande Yener gelen tepkilerin ardından, "Daha açık ve cesurunu giyeceğim. O kadar spor yaptık, tabi ki böyle giyineceğiz. Sahnede kumaş kıyafet bizi boğuyor" şeklinde konuşmuştu.