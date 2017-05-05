Herkes Demi Rose'u konuşuyor!

İngiliz Demi Rose, 22 yaşında olmasına rağmen tam bir fenomen, ünlü isimlerle olan arkadaşlıkları onu gün geçtikçe daha popüler bir isim haline getirirken, Rose’u dünya çapında tanınan bir isim yapansa, Kylie Jenner’ın eski sevgilisi rapçi Tyga ile yaşadığı aşk olmuştu.