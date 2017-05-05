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  3. 05 Mayıs 2017 22:30

Herkes Demi Rose'u konuşuyor!

Instagram güzelinin takipçileri giderek artıyor...

Herkes Demi Rose'u konuşuyor!

Instagram güzeli olarak başladığı yolculuğunda kısa sürede popüler olan ve takipçilerini milyonlara taşıyan Demi Rose, yaptığı cesur paylaşımlarla takipçi sayısını hızlı bir şekilde artırıyor.

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Herkes Demi Rose'u konuşuyor!

İngiliz Demi Rose, 22 yaşında olmasına rağmen tam bir fenomen, ünlü isimlerle olan arkadaşlıkları onu gün geçtikçe daha popüler bir isim haline getirirken, Rose’u dünya çapında tanınan bir isim yapansa, Kylie Jenner’ın eski sevgilisi rapçi Tyga ile yaşadığı aşk olmuştu.

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Herkes Demi Rose'u konuşuyor!

Model olarak bilinse de Rose tam bir instagram şöhreti.

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Herkes Demi Rose'u konuşuyor!

Yani adını bu sosyal paylaşım sitesi sayesinde duyurmuş biri.

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