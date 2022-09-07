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  4. Herkes merak ediyordu: Yemekteyiz yarışmasının dış sesi bakın kim çıktı

Herkes merak ediyordu: Yemekteyiz yarışmasının dış sesi bakın kim çıktı

Zuhal Topal'ın sunuculuğunu yaptığı, yılların eskitemediği yarışma 'Yemekteyiz'in dış sesinin kim olduğu ortaya çıktı.

Herkes merak ediyordu: Yemekteyiz yarışmasının dış sesi bakın kim çıktı - Resim: 1

Aşçılık ve yemek tarzındaki Türk yarışma programı olan Yemekteyiz, 2008 yılından beri yayın hayatına devam etmektedir.

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Herkes merak ediyordu: Yemekteyiz yarışmasının dış sesi bakın kim çıktı - Resim: 2

Beş kişiden oluşan grup her akşam bir yarışmacının evine konuk olmakta ve yapılan yemekler sonucu yarışmacıya 10 üzerinden puanlar verilmektedir.

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Herkes merak ediyordu: Yemekteyiz yarışmasının dış sesi bakın kim çıktı - Resim: 3

5 günün sonunda en yüksek puanı alan yarışmacı büyük ödülün sahibi oluyor.

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Herkes merak ediyordu: Yemekteyiz yarışmasının dış sesi bakın kim çıktı - Resim: 4

5 günün sonunda en yüksek puanı alan yarışmacı büyük ödülün sahibi oluyor.

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