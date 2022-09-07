Herkes merak ediyordu: Yemekteyiz yarışmasının dış sesi bakın kim çıktı
Zuhal Topal'ın sunuculuğunu yaptığı, yılların eskitemediği yarışma 'Yemekteyiz'in dış sesinin kim olduğu ortaya çıktı.
Aşçılık ve yemek tarzındaki Türk yarışma programı olan Yemekteyiz, 2008 yılından beri yayın hayatına devam etmektedir.
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Beş kişiden oluşan grup her akşam bir yarışmacının evine konuk olmakta ve yapılan yemekler sonucu yarışmacıya 10 üzerinden puanlar verilmektedir.
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5 günün sonunda en yüksek puanı alan yarışmacı büyük ödülün sahibi oluyor.
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5 günün sonunda en yüksek puanı alan yarışmacı büyük ödülün sahibi oluyor.
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