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  4. Hülya Avşar kasığına kadar yırtmaçlı sahne kostümüyle nefes kesti

Hülya Avşar kasığına kadar yırtmaçlı sahne kostümüyle nefes kesti

3 yıllık aranın ardından müzik piyasasına geri dönen Hülya Avşar sahne kostümüyle gündeme geldi.

Hülya Avşar kasığına kadar yırtmaçlı sahne kostümüyle nefes kesti - Resim: 1

'Sen Aşk Mısın?' şarkısıyla müzik piyasasına geri dönen oyuncu ve şarkıcı Hülya Avşar, yeni parçasıyla uzun süre magazin gündeminde yer edindi.

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Hülya Avşar kasığına kadar yırtmaçlı sahne kostümüyle nefes kesti - Resim: 2

Hem şarkısı hem klibiyle çok konuşulan ünlü şarkıcı, bu kez sahne kıyafetiyle dikkatleri üzerine çekti.

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Hülya Avşar kasığına kadar yırtmaçlı sahne kostümüyle nefes kesti - Resim: 3

Dün akşam bir mekanda sahne alan Hülya Avşar, kasığına kadar uzanan dekoltesiyle adeta genç meslektaşlarına meydan okudu.

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Hülya Avşar kasığına kadar yırtmaçlı sahne kostümüyle nefes kesti - Resim: 4

Yırtmacsının yanı sıra Avşar kızının hem sırt hem göğüs dekolteli transparan elbisesi sosyal medyaya damga vurdu.

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