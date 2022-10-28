Hülya Avşar'dan mastürbasyon sahnesiyle gündem olan Hafsanur Sancaktutan'a bomba yorum
Disney Plus'ta yayınlanan Dünya ile Benim Aramda dizisinde, Hafsanur Sancaktutan'ın mastürbasyon sahnesiyle gündem olmuştu. Hülya Avşar'dan konuya ilişkin açıklama geldi.
Yaptığı açıklamalarla sık sık adından söz ettiren Hülya Avşar, son yaptığı açıklamada yine gündeme bomba gibi düştü.
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Disney Plus'ta yayınlanan Dünya ile Benim Aramda dizisinde Hafsanur Sancaktutan'ın mastürbasyon sahnesi hakkında konuşan Avşar Kızı kendine has yorumuyla dikkatleri üzerine çekti.
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Hülya Avşar da Berlin in Berlin filminde mastürbayon sahnesi çekmişti.
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Hülya Avşar önceki gün Etiler’de spor salonundan çıkarken görüntülendi. 1993’te rol aldığı ‘Berlin in Berlin’ filmindeki mastürbasyon sahnesinin bir benzerini, Hafsanur Sancaktutan’ın dijital platformda yayınlanan dizide oynamasına yorum yaptı.
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