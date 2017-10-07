İzmir'de Inna coşkusu
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Balkan Halk Dansları Festivali'nin açılış konserinde sahneye çıkan dünyaca ünlü yıldız Inna, Gündoğdu Meydanı'nı doldurdu
Romanya'nın dünyaca ünlü pop yıldızı Inna, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen '12'nci Balkanlılar Halk Dansları Festivali' kapsamında İzmir'e geldi.
Aynı saatte oynanan Türkiye-İzlanda A Milli Takım futbol maçına rağmen Inna'nın Gündoğdu Meydanı'ndaki konserine binlerce kişi eşlik etti.
MTV ödüllü şarkıcı, birbirinden hareketli parçalardaki muhteşem performansı ve danslarıyla izleyenleri coşturdu.