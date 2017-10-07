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  3. 07 Ekim 2017 17:43

İzmir'de Inna coşkusu

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Balkan Halk Dansları Festivali'nin açılış konserinde sahneye çıkan dünyaca ünlü yıldız Inna, Gündoğdu Meydanı'nı doldurdu

İzmir'de Inna coşkusu

Romanya'nın dünyaca ünlü pop yıldızı Inna, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen '12'nci Balkanlılar Halk Dansları Festivali' kapsamında İzmir'e geldi.

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İzmir'de Inna coşkusu

Aynı saatte oynanan Türkiye-İzlanda A Milli Takım futbol maçına rağmen Inna'nın Gündoğdu Meydanı'ndaki konserine binlerce kişi eşlik etti.

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İzmir'de Inna coşkusu

MTV ödüllü şarkıcı, birbirinden hareketli parçalardaki muhteşem performansı ve danslarıyla izleyenleri coşturdu.

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İzmir'de Inna coşkusu

Türk kızlarının çok güzel olduğunu söyleyen Inna, Türkçe söylediği "'İzmir bu akşam çok güzelsin" cümlesi ile büyük alkış aldı.

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