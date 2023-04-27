Kadir Doğulu'nun o görüntülerinden sonra Neslihan Atagül'ün annesinden ilk hamle!
Kadir Doğulu'nun iki kadınla eğlenme görüntüleri gündemden düşmezken Neslihan Atagül'ün annesi kızını alıp eve götürdü.
Kadir Doğulu ile Neslihan Atagül arasındaki mevzu magazin gündemine bomba gibi düştü. 2016 yılından bu yana evli olan çiftin arasında üçüncü kişiler mi gidi?
Sabah'ın haberine göre; Kadir Doğulu'nun resmi olarak evli olduğu Neslihan Atagül dışında adeta harem kurduğu söylentileri ortalığı karıştırmıştı. Kadir Doğulu'nun adı Sezer Çakır ile imam nikahı kıydığı yönünde haberler ile gündeme geldi.
Kadir Doğulu'ya sosyal medyadan tepki yorumları yağıyor, sebebi ise 2016 yılından bu yana Neslihan Atagül ile evli olan yakışıklı oyuncunun Alaçatı'da bir mekanda iki farklı kadın ile samimi görüntülerinin ifşa olması.
Bu haberler sonrası evliliklerine devam eden çiftin çapkınlık gecesi görüntülerinden sonra ne yapacağı merak edilirken ilk açıklamalar da geldi.
İki gündür sosyal medyanın gündeminden düşmeyen ilk iddiayla ilgili Neslihan Atagül'ün yakın çevresine eşinin görüntüleri için "Gürültülü bir ortamda yapılan normal bir konuşma" dediği ve ihanet söylentisini önemsemediği öğrenildi.
Kadir Doğulu'nun Alaçatı'da bir kadınla samimi bir şekilde eğlenmesi ve ardından da başka bir kadın ile imam nikahı yaptığına dair iddiaların ardından Neslihan Atagül'ün annesi Perihan Çıtlak, kızını yanına çağırdı.