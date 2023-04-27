Kadir Doğulu'nun o görüntülerinden sonra Neslihan Atagül'ün annesinden ilk hamle!

Kadir Doğulu'ya sosyal medyadan tepki yorumları yağıyor, sebebi ise 2016 yılından bu yana Neslihan Atagül ile evli olan yakışıklı oyuncunun Alaçatı'da bir mekanda iki farklı kadın ile samimi görüntülerinin ifşa olması.

Bu haberler sonrası evliliklerine devam eden çiftin çapkınlık gecesi görüntülerinden sonra ne yapacağı merak edilirken ilk açıklamalar da geldi.

İki gündür sosyal medyanın gündeminden düşmeyen ilk iddiayla ilgili Neslihan Atagül'ün yakın çevresine eşinin görüntüleri için "Gürültülü bir ortamda yapılan normal bir konuşma" dediği ve ihanet söylentisini önemsemediği öğrenildi.