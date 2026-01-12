Kim Milyoner Olmak İster'de ilginç anlar Messi yerine Yumurta dedi, 500 bin TL'den oldu
ATV ekranlarının sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'e katılan kadın yarışmacı, 500 bin TL'lik soruya yanlış yanıt verince tam 450 bin TL'yi elinin tersiyle itmiş oldu... İşte o soru ve sempatik yarışmacının o anları...
ATV ekranlarında yayınlanan ve sunuculuğunu ünlü oyuncu Oktay Kaynarca'nın üstlendiği Kim Milyoner Olmak İster'in dün akşamki son bölümünde yine ilginç anlar yaşandı.
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katılan sempatik kadın yarışmacı 500 bin TL'lik soruyu açtırmayı başardı.
Oktay Kaynarca’nın sunduğu yarışmada, 500 bin TL değerindeki soru geceye damga vurdu.
Yarışmacıya, “Yaklaşık 75 milyon beğeniyle Instagram’a yüklenmiş fotoğraflar arasında en çok beğeni alan hangisinin fotoğrafıdır?” sorusu A) Lionel Messi, B) Kylie Jenner, C) Cristiano Ronaldo ve D) Yumurta şıklarıyla yöneltildi.
