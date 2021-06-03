Megan Fox sokak ortasında sevgilisiyle dudak dudağa yakalandı
Megan Fox ve Kelly, aşklarını göz önünde yaşamaya devam ediyor. Ünlü çift son olarak sokak ortasında dudak dudağa yakalandı.
Megan Fox ve Kelly, aşklarını doyasıya yaşamaya devam ediyor, o kadar ki paparazzilerin önünde öpüşmekten çekinmiyorlar.
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Kelly, dün Los Angeles'ta beyaz şortlu ve spor sutyenli Fox ile öpüşürken görüntülendi.
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Kelly bol bir üst ve kot pantolon giydi.
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Kelly kask takmadığı için motosiklet kullanırken polis tarafından kenara çekilmişti.
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