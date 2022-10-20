Melis Tüzüngüç ve Berk Atan birlikte görüntülendi
Sosyal medya fenomeni Selin Yağcıoğlu ile bir ayrı bir barışık süren ilişkisini geçtiğimiz haftalarda sonlandıran Gönül Dağı dizisinin beğenilen oyuncusu Berk Atan, kendisi gibi oyuncu olan Melis Tüzüngüç ile görüntülendi.
Bir dönem aynı dizide rol aldığı Ali Biçim ile uzun bir birlikteliği olan Melis Tüzüngüç'ün adı Uraz Kaygılaroğlu ile anılmıştı. Ardından pilot sevgilisiyle paylaşımlar yapan Tüzüngüç'ün bir süredir yalnız olduğu biliniyordu.
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Berk Atan, ise bir dargın bir barışık devam eden sosyal medya fenomeni Selin Yağcıoğlu ile ilişkisini Ekim ayı başında sonlandırmıştı. Atan, sevgilisine evlenme teklif etmiş ardından ayrılan çift Berk Atan'ın doğum günü kutlamasında tekrar bir araya gelmişti.
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Sosyal medya hesabından sık sık hayatına dair paylaşımlar yapan güzel oyuncu Melis Tüzüngüç, Berk Atan ile bir mekanda görüntülendi.
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Berk Atan ve Selin Yağcıoğlu çiftinden, yeni bir barışma adımı beklenirken, Berk Atan cephesinden bambaşka bir iddia ortaya atıldı.
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