Melis Tüzüngüç ve Berk Atan birlikte görüntülendi

Bir dönem aynı dizide rol aldığı Ali Biçim ile uzun bir birlikteliği olan Melis Tüzüngüç'ün adı Uraz Kaygılaroğlu ile anılmıştı. Ardından pilot sevgilisiyle paylaşımlar yapan Tüzüngüç'ün bir süredir yalnız olduğu biliniyordu.